NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt dürfte am Freitag den im späten Vortageshandel eingeschlagenen Erholungskurs fortsetzen. Marktbeobachter halten es derzeit für denkbar, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihrem schnellen Zinserhöhungskurs etwas den Fuß vom Gas nehmen könnte, sollte die Wirtschaft in eine Rezession rutschen und die Inflation sich etwas abkühlen.

Eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,78 Prozent auf 30 916 Punkte. Nach seiner von Rezessionssorgen geprägten sehr schwachen Vorwoche mit einem Minus von fast fünf Prozent fing sich der New Yorker Leitindex in dieser Woche wieder. Es zeichnet sich aktuell ein Wochenplus von 3,4 Prozent ab.