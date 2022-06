ELMAU/BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Kulisse: Ein zum Fünf-Sterne-Luxushotel umgebautes Schloss am Fuße des fast 3000 Meter hohen Wettersteingebirges eingebettet in Buckelwiesen, die ihren Ursprung in der letzten Eiszeit haben. Die Themen: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Angst vor einer dramatischen Zuspitzung der Energiekrise, eine zunehmende Hungersnot in Regionen wie Ostafrika und die bisher kaum gebremste Erderwärmung, die man an den Gletschern der Alpen besonders eindrucksvoll ablesen kann.

Verpackung und Inhalt des G7-Gipfels westlicher Wirtschaftsmächte wollen nicht so richtig zusammenpassen. Mit diesem Widerspruch wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zurechtkommen müssen, wenn er von Samstagabend bis Dienstagnachmittag im bayerischen Schloss Elmau Staats- und Regierungschefs aus elf Ländern zu Gast hat. Es wird ein Krisengipfel im Alpenidyll, bei dem Scholz als Neuling in der Gruppe der Chefs westlicher Wirtschaftsmächte die Fäden in der Hand haben wird. Neben den G7-Mitgliedern USA, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan hat Scholz fünf weitere Demokratien eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal und Argentinien.