ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat ein Angebot für den Kauf des Geländes der insolventen MV-Werften-Gruppe in Rostock abgegeben. Das Angebot wurde am Freitag durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) abgegeben, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Beteiligt sei auch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Weitere Details des Angebots sind nicht bekannt.

