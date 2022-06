Zweiter Geschäftsführer für Flughafen Hannover gefunden

HANNOVER (dpa-AFX) - Maik Blötz (43) wird zum 1. Januar 2023 zweiter Geschäftsführer am Hannover Airport. Der bisherige Bereichsleiter "Infrastructure" arbeitet bereits seit dem Jahr 2008 am Flughafen Hannover und ist seit 2019 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, wie der Flughafen am Freitag mitteilte. Der Aufsichtsrat habe die Personalie einstimmig beschlossen. Der Wirtschaftsingenieur Blötz werde die strategische Neuausrichtung der Infrastruktur und die Prozessoptimierung vorantreiben, hieß es.

Der Flughafen Hannover wird künftig von einer Doppelspitze geleitet. Bereits am 1. März hat Martin Roll (51) als kaufmännischer Geschäftsführer seine Tätigkeit aufgenommen. Vorsitzender der Geschäftsführung ist noch Raoul Hille. Er wird sich Ende des Jahres nach 18 Jahren am Airport der niedersächsischen Landeshauptstadt in den Ruhestand verabschieden./cst/DP/ngu