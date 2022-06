Macron setzt bei EU-Gipfel Vorbereitungen für neue Gemeinschaft durch

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Länder wie die Ukraine könnten bis zum erhofften EU-Beitritt Teil einer neuen "europäischen politischen Gemeinschaft" werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron setzte beim EU-Gipfel in Brüssel durch, dass seine Idee für ein solches Projekt weiter verfolgt wird. Ihm zufolge sollen sich alle europäischen Partner von der Ukraine bis hin zu Island daran beteiligen.

Nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel ist konkret vorgesehen, Treffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zu organisieren, um die "Sicherheit und Stabilität" in Europa zu gewährleisten. Der erste Gipfel könnte bereits in der zweiten Jahreshälfte in der tschechischen Hauptstadt Prag organisiert werden.