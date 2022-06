The Conti Enterprise Ransomware-Gang veröffentlichte Daten von 850 Unternehmen (47 aus Deutschland) (FOTO)

Amsterdam (ots) - Group-IB, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich

Cybersicherheit mit Hauptsitz in Singapur, hat heute seine Erkenntnisse über

ARMattack vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine der kürzesten und dennoch

erfolgreichsten Kampagnen der russischsprachigen Ransomware-Bande Conti. In

knapp über einem Monat kompromittierte das berüchtigte Ransomware-Kollektiv mehr

als 40 Unternehmen weltweit. Der schnellste Angriff dauerte nur drei Tage, so

der Group-IB-Bericht " CONTI ARMADA: DIE KAMPAGNE ARMATTACK ". In zwei Jahren

haben die Ransomware-Betreiber über 850 Organisationen angegriffen, darunter

Firmen, Regierungsbehörden und sogar ein ganzes Land. Die Forschungsarbeit von

Group-IB befasst sich eingehend mit der Geschichte und den wichtigsten

Meilensteinen einer der aggressivsten und bestorganisierten

Ransomware-Operationen.



Doppelter Schlag