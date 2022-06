Christian Wulff: Bei der Beratungsarbeit rückt die Politik zunehmend in den Fokus / Ehrung der besten Berater für den Mittelstand auf dem Deutschen Mittelstands-Summit (FOTO)

Überlingen / Frankfurt am Main (ots) - Instabile Lieferketten, steigende Energiepreise und Inflation: Die Anforderungen an die Beratungsarbeit ändern sich, gerade für die mittelstandsorientierten Berater. Gut vorbereitet auf diesen grundlegenden Wandel sind die 152 Unternehmensberatungen, die am heutigen Freitag, 24. Juni, im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Frankfurt am Main aus den Händen des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff den TOP CONSULTANT-Award 2022 erhalten. Wulff begleitet den Wettbewerb, an dem mittelstandsorientierte Beratungshäuser teilnehmen können, als Mentor.

Dieses Jahr haben sich 191 Bewerber dem Beraterwettbewerb gestellt, den die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia durchführt. 152 Bewerber waren erfolgreich und dürfen ab heute das TOP CONSULTANT-Siegel 2022 führen.