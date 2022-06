FedEx mit Trendwechsel

Fazit:

Aufgrund des hohen Kursniveaus könnte sogar ein Direktinvestment in Betracht kommen, als interessantes Vehikel präsentiert sich hierbei derzeit das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA1F90. Ein Anstieg der Aktie an 256,49 und 266,79 US-Dollar könnte insgesamt eine Rendite von 30 Prozent freisetzen. Die rechnerischen Kursziele im Schein wurden dagegen bei 8,65 und 9,63 Euro berechnet. Eine sinnvolle Verlustbegrenzung kann dagegen im Bereich von 220,00 US-Dollar gemessen am Basiswert angesiedelt werden, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 5,19 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind jedoch gut einige Wochen zwingend einzuplanen.