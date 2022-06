In einem international von Erholung geprägten Marktumfeld ging es in Warschau deutlich nach oben. Der Wig-20 stieg dort um 1,69 Prozent auf 1682,33 Punkte. Der breiter gefasste WIG-index gewann 1,42 Prozent auf 53 014,11 Zähler. Gefragt war zum Beispiel die Aktie der PKO Bank Polski, die 3,7 Prozent zulegte.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen im Mittel- und Osteuropa haben am Freitag ohne einheitliche Richtung geschlossen. Gewinnen in Warschau und Prag standen kleinere Abgaben in Budapest und Moskau gegenüber.

