S&P 500 - Kurs auf 3.900 Punkte

Am Vortag wurde die Long-Position im Bereich des 10er-EMA im Tageschart auf Short gedreht. Das erwies sich als falsch, der S&P 500 konnte doch weiter ansteigen. Am heutigen Freitag konnte der S&P 500 den 10er-EMA im Tageschart per Gap-up überspringen. Die nächsten Anlaufmarken auf der Oberseite sind nun das Gap bei 3.900 und das Gap bei 4.020 Punkten. Der übergeordnete Abwärtstrend ist im S&P 500 aber weiterhin klar intakt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer