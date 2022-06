Ranga Yogeshwar ehrt Top-Innovatoren auf dem Deutschen Mittelstands-Summit / Der Wissenschaftsjournalist würdigt Vorbildfunktion der Preisträger (FOTO)

Überlingen/Frankfurt am Main (ots) - Glückwünsche für die Innovationselite:

Ranga Yogeshwar gratuliert am heutigen Freitag, 24. Juni, den diesjährigen TOP

100-Unternehmen auf dem Deutschen Mittelstands-Summit zu ihrem Erfolg bei dem

Innovationswettbewerb. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den Wettbewerb als

Mentor. In der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main versammeln sich anlässlich

der Preisverleihung ab 17.30 Uhr alle Mittelständler, die seit Jahresanfang das

TOP 100-Siegel 2022 tragen.



Insgesamt hatten sich dieses Jahr 436 Unternehmen in einem wissenschaftlichen

Auswahlverfahren um das Innovationssiegel beworben. 294 waren in drei

Größenklassen (maximal 100 pro Größenklasse) erfolgreich und nehmen nun auf dem

Summit die persönliche Gratulation von Ranga Yogeshwar entgegen. Dieser weist

auf die Vorbildfunktion der Preisträger hin: "Innovatoren sind Vordenker, aber

immer auch Vormacher", sagt Yogeshwar. "Sie stellen ihre Produkte auf den

Prüfstand und fragen sich, welche Anforderungen eine ökologische Gesellschaft

und eine klimagerechte Welt stellen werden. Und sie prüfen, welche Möglichkeiten

und Herausforderungen die zunehmende Digitalisierung für Kooperationsformen,

soziale Beziehungen und somit auch für die Mitarbeiterbindung mit sich bringen

wird."