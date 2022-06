Alle großen Indizes an der Wall Street heute mit Anstiegen über 2% - das ist eine "die-Fed-hat-bald-fertig"-Rally in einem Umfeld extrem bärischer Stimmung: Die Märkte preisen nun mehr und mehr eine Rezession ein - sodass die Fed die Zinsen deutlich weniger anheben wird (und kann) als von der US-Notenbank postuliert. Den Ausschlag für die Kursgewinne war die Veröffentlichung Verbaucherstimmung Uni Michigan, wonach die Inflations-Erwartungen der Amerikaner gefallen sind - ebenso wie die Preise für neu verkaufte US-Immobilien. Das wiederum nährt die Hoffnung auf einen peak der Inflation in den USA - nun gehen die Fed Fund Futurs davon aus, dass die Fed das letzte Mal im Dezember die Zinsen anhebt und dann schon 2023 die Zinsen wieder senken wird..

Hinweise aus Video:

