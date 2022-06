Weizenmarkt in der Krise, ein Marktkommentar von Dieter Kuckelkorn Frankfurt (ots) - Der Preis von Weizen, dem wohl wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt, ist stark gestiegen. Auf Sicht von einem Jahr hat sich das Getreide um sage und schreibe 74 Prozent verteuert. Ein solcher Preisanstieg dürfte in weiten Teilen der Welt Hunger auslösen, die Situation lässt sich also als dramatisch beschreiben. Regierungen in West und Ost äußern sich voller Besorgnis und versprechen, alles Mögliche zu unternehmen, um die weltweite Lebensmittelkrise zu entschärfen.



Dazu ist es allerdings erst einmal notwendig, die fundamentalen Gegebenheiten und damit die Ursachen für den massiven Preisanstieg zu analysieren. Häufig wird die These vertreten, die Krise sei eine direkte Folge des Ukraine-Kriegs. Eine solche wegen der zeitlichen Koinzidenz auf den ersten Blick naheliegende These lässt sich jedoch nur schwer mit den Fakten in Übereinstimmung bringen. So erwartet die Landwirtschaftsorganisation FAO der Vereinten Nationen, dass die Weizenernte in der Ukraine kriegsbedingt um im Vergleich zum Vorjahr 38 Prozent oder 12,2 Millionen Tonnen zurückgeht. Dies macht allerdings ge­rade 1,6 Prozent der weltweiten Weizenproduktion von ge­schätzten 770,8 Millionen Tonnen aus. Da in anderen Teilen der Welt aktuell mehr Weizen angebaut wird, geht die Weltproduktion gemäß der FAO-Schätzung auch nur um 0,7 Prozent zurück.