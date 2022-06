Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (24. Juni 2022) – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) kann mit Freude über den Erfolg seiner präklinischen Studien an Hunden mit Arthrose berichten. Es wurde ein Fall veröffentlicht, in dem es um den klinischen Zustand von Goody, einem achtjährigen Mischlingsrüden, ging. Er wurde an einer sehr kurzen Leine angebunden, stark abgemagert und verletzt aufgefunden und befand sich bei seiner Rettung in einem schrecklichen Zustand. Goody leidet an einer hochgradigen Arthrose in fast allen Gelenken sowie an schwerem Muskelschwund, vor allem im Bereich der Gliedmaßen des Beckens. Goody wurde bereits mit Gelenkergänzungsmitteln, nichtsteroidalen Antirheumatika und Hydrotherapie behandelt. Zusätzlich zu diesen Behandlungen wurde ihm liposomales CBD verabreicht.