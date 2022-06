Die vietnamesische Flamingo Group räumt bei prestigeträchtigen internationalen Immobilienpreisen ab

Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 sowohl von der IPA als auch von den BCI Asia Awards ausgezeichnet

HANOI, Vietnam, 24. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Die Flamingo Holding Group (Flamingo Group), ein wichtiger Akteur in der Immobilienbranche sowohl in Vietnam als auch auf der ganzen Welt, ist bei den renommierten International Property Awards (IPA) 2022 als Gewinner in zwei wichtigen Kategorien hervorgegangen. Die Flamingo Group ist auch das einzige vietnamesische Unternehmen, das bei den BCI Asia Awards 2022 zwei Mal ausgezeichnet wurde.

Auf der Veranstaltung der IPA 2022 am 23. Juni in London übertraf die Flamingo Group Hunderte von renommierten Immobilienentwicklern weltweit. Es wurde als das Projekt mit der besten Landschaftsarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum und der besten Komplexarchitektur im asiatisch-pazifischen Raum für das Flamingo Hai Tien in Thanh Hoa, einem Investitions-Hotspot in Vietnam, ausgezeichnet.