DAX – Ein kräftiger Schluck aus der Pulle

Es war keine gute Woche für den DAX. Am Ende nahm der deutsche Leitindex aber noch einmal einen kräftigen Schluck aus der Pulle. Der Absturz, der am Donnerstag generiert wurde, konnte am Freitag komplett negiert werden. Diese beiden Kerzen zusammengenommen, ergeben eine Hammer-Formation, die für eine Trendwende steht. Sollte zum Wochenauftakt das Hoch vom Freitag überschritten werden, gilt dies als Kaufsignal. Die Bäume werden dann zwar auch nicht in den Himmel wachsen, eine kräftige Gegenbewegung dürfte in diesem Fall aber zu erwarten sein. Divergenzen und Kaufsignale bei den Indikatoren sprechen ebenfalls kurzfristig für ein solches Verhalten. Lediglich die Umsätze ziehen nur leicht an und unterstützen derzeit noch nicht eine solche Bewegung. Trotzdem hat sich die Lage mit der Freitagsbewegung und den Indikatorensignalen etwas verbessert. Ein Test der Abwärtstrendlinie ist somit denkbar.

Dow Jones – Chance auf mehr

Der US-Leitindex hat seine Verluste aus der Vorwoche komplett wieder aufholen können. Der Schub am Freitag wurde von leicht anziehenden Umsätzen begleitet. Die Kaufsignale der Indikatoren dürften zum Wochenauftakt vom MACD-Indikator bestätigt werden. Ein Erreichen der Abwärtstrendlinien dürfte somit nur eine Frage der Zeit sein. Ob die Kraft für einen Bruch dieser Trendlinien ausreicht, bleibt allerdings abzuwarten.

Gold – ist derzeit nicht im Fokus der Anleger

Die Analyse der vergangenen Woche könnte ohne weiteres kopiert werden. Gold steht bei den Anlegern derzeit nicht ganz oben auf der Einkaufsliste. Die Unterstützungszone dient noch immer als Haltemarke, könnte aber jederzeit unterschritten werden. Die Kerzenkörper werden immer kleiner, was ebenfalls ein Zeichen dafür ist, dass Gold derzeit nicht im Fokus der Anleger steht. Auch von der Indikatorenseite her gibt es keine Unterstützung. Somit dürfte ein Ausbruch nach oben noch auf sich warten lassen. Ein weiterer Rückgang sollte wegen des allgemeinen Umfeldes aber begrenzt bleiben.

Euro – arbeitet weiter am Doppelboden

Euro/USD

Auch wenn es noch lange nichts am übergeordneten Abwärtstrend ändert, so besteht beim Euro weiterhin die Chance auf einen Doppelboden. Zunächst müsste jetzt der kurzfristige (gestrichelte Linie) Abwärtstrend gebrochen werden. Sollte dies nicht in den kommenden Tagen erfolgen, dürfte es mit dem Doppelboden nichts werden. Die Indikatoren unterstützen hier nicht.

Öl – Weiterhin im Korrekturmodus

Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

Mit dem Scheitern im Bereich von knapp über 120 USD hat sich hier ein Widerstand gebildet. Die aktuelle Korrekturbewegung ist noch nicht bis zur kurzfristigen Aufwärtstrendlinie gelaufen. Mit der Bewegung am Freitag ist die Chance auf ein Erreichen dieser Trendlinie geringer geworden. Die Indikatoren drehen bereits wieder nach oben und haben zum Teil schon Kaufsignale gegeben. Somit ist die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Testes des neuen Widerstands höher, als ein Test der Aufwärtstrendlinie.

