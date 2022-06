Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der korrektiven lila 4=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit blauer W=11669, blauer X=12279, blauer Y=8819, blauer X2=9996, blauer Z=8612) sowie der lila 5 (bisher 16297).Seit dem Bruch der grünen 0-b-Linie kommt für die Interpretation der lila 5 nur noch ein Grundmuster (Impuls oder Zigzag) in Frage.Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit gedehnter orangener 1=13461, orangener 2=11324, kurzer orangener 3=16030, orangene 4=14814 und kurzer orangene 5=16297 gezählt werden. Damit könnte theoretisch die lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 beendet worden sein.Der Verlauf der sehr flachen grauen 0-b-Linie signalisiert für den nachfolgenden Rücklauf ein Grundmuster (Flat, Zigzag oder Impuls) mit einem stark eingeschränkten Rücklaufpotenzial. Dies ist ein starkes Argument für eine blaue 1/A=16297 und eine eventuell bereits abgeschlossene blaue 2/B (bisher 12432).Die blaue 2/B hat bereits das 38er Ziel 13361 (hellgrüne Fibos) abgearbeitet und könnte damit bereits beendet sein. Ausgehend von 12432 beginnt der Zielbereich einer blauen 3 (bisher 14927; grüne 1=14297, grüne 2 bisher 12836, grüne 3 derzeit Mindestziel 15572) bei 17490. Der Zielbereich einer blauen C befindet sich zwischen 17181 und 24867 (orangene Fibos; blauer Pfad).Die Fortsetzung der blauen 2/B ist ebenfalls möglich. In diesem Fall dürfte es aber vor dem Abschluss der blauen 2/B eine Zwischenerholung in Form einer laufenden orangenen B/X (bisher 14927; grüne A=14297, grüne B bisher 12836, grüne C derzeit mit Zielbereich zwischen 14927 und 16873 – hellblaue Fibos) geben. Die orangene B/X hat das 38er Mindestziel überschritten und scheint die graue 0-b-Linie bzw. ein neues Allzeithoch anzupeilen. Sie hat auf der Oberseite auch noch viel Platz bis ca. 18686 (blauer Pfad).