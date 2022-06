Der Dax musste zuletzt um die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten zittern. Erst mit einem starken Schlussspurt am Freitag (24.06.) konnte der Dax den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen.

Ein Wochenschluss unterhalb von 13.000 Punkten wäre ein deutliches Warnzeichen gewesen. So aber nährt der robuste Wochenausklang zumindest die Hoffnung auf die Fortsetzung der eingeleiteten Erholung in den nächsten Tagen....

Aus dem zuletzt noch an dieser Stelle thematisierten Erholungsszenario ist der Dax bereits herausgefallen. Die damals skizzierte V-Formation ist Geschichte.

Wir haben in den oberen Chart noch einmal die potentielle V-Formation (rot) eingezeichnet, die kurzzeitig Hoffnung auf ein rasches Ende der Korrektur machte, nun aber passé ist.

Vor allem der Verlust der Zone um 14.200 Punkte und damit einhergehend der Wiedereintritt in den dominierenden Abwärtstrend „schmerzt“ aus charttechnischer Sicht. Das (temporäre) Unterschreiten der Zone 13.500 / 13.400 Punkte und der 13.000er Marke waren weitere Rückschläge für den Dax.

Das Chartbild zeigt deutlich, wohin nun die Reise gehen könnte; sollte der Dax sich nicht doch noch aufbäumen. Aktuell steht eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung des markanten März-Tiefs (12.400+ Punkte) zu befürchten. Sollte auch dieses durchschlagen werden, würde mit dem Bereich von 12.000 Punkten ein nächstes potentielles Bewegungsziel in den Fokus rücken. Um für eine nachhaltige Entlastung zu sorgen, muss der Dax über die 14.200 Punkte. Ein Comeback des Index oberhalb von 13.400 Punkten wäre bereits als Teilerfolg einzuordnen.

Kurzum. Dem Dax fehlt es in der aktuellen Situation an Aufwärtsmomentum. Die charttechnische Lage ist mit angespannt nur unzureichend beschrieben. Solange der Index unterhalb der Zone 13.500 /13.400 Punkte notiert, schwebt das Damoklesschwert eines erneuten Rücksetzers in Richtung März-Tief über dem Index. In den nächsten Handelstagen werden zahlreiche relevante Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks veröffentlicht. Ob diese den Aktienmärkten positive Impulse geben können, bleibt abzuwarten. Und noch etwas Ungewisses wirft seine Schatten bereits voraus. Die nächste Quartalsberichtssaison lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten…