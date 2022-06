Der Dow Jones Ind. ringt um einen Korrekturboden. Aktuell unternimmt der Index einen Versuch, diesen im Bereich von 30.000 Punkten auszubilden.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zum Dow Jones Ind. hieß es unter anderem „[…] Der Dow Jones Ind. tauchte zuletzt noch einmal in Richtung 31.000 Punkte ab, ehe der Markt wieder drehte. Die Erholung ist mit ansprechender Dynamik angelaufen. Im Verlauf des Vorstoßes konnte der Dow Jones Ind. bereits die wichtige Zone um 32.500 Punkte zurückerobern. Das ist zweifelsohne als wichtiger Teilerfolg zu bewerten, doch ausruhen sollte sich der Index nicht auf diesen Lorbeeren. Kurzum: Aus charttechnischer Sicht muss es für den Dow Jones Ind. nun darum gehen, die gestern einsetzenden Gewinnmitnahmen „im Zaum zu halten“. Anders ausgedrückt. Im Idealfall spielen sich diese oberhalb von 32.500 Punkten ab. Geht es für den Index darunter, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite lautet die Aufgabenstellung aktuell: Der Index muss sich oberhalb von 33.000 Punkten festsetzen und im Anschluss Akzente in Richtung 34.000 Punkte setzen. Erst ein erfolgreicher Ausbruch über die 34.000er Marke würde die Relevanz der Erholung deutlich erhöhen.“

In der Folgezeit zeigte sich der Dow Jones Ind. kurzzeitig noch einmal oberhalb der 34.000er Marke. Die Bodenbildung schien Form anzunehmen, doch der Vorstoß entwickelte doch keine Relevanz und fiel rasch wieder in sich zusammen. Danach ging es für den Index noch einmal in Richtung 30.000. Diese wichtige Marke konnte trotz der einen oder anderen Schrecksekunde zunächst verteidigt werden.

Derzeit ist ein erneuter Erholungsversuch im Dow Jones Ind. zu beobachten, doch auch für diesen gilt, dass er zunächst noch mit Vorsicht zu genießen ist, spielt er sich bislang doch unterhalb wichtiger Widerstände ab. Ein Comeback des Index oberhalb von 32.500 Punkten wäre ein erster Achtungserfolg für den Index. Darüber hinaus gilt es, die Kursbereiche um 34.000 Punkte und 34.400 Punkte zurückzuerobern. Sollte dieses Unterfangen gelingen, wäre die Bodenbildung einen entscheidenden Schritt weiter.

In den letzten Handelstagen stand einmal mehr die US-Notenbank im Fokus. Fed-Präsident Powell stand dem US-Kongress Rede und Antwort. Die Aussagen Powells konnten die Marktakteure am Aktienmarkt nicht wirklich beruhigen. In der nächsten Handelswoche steht zudem eine Vielzahl von US-Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Ob diese den Dow Jones Ind. wieder in ruhigeres Fahrwasser zurückführen können, bleibt abzuwarten.

Kurzum. Die aktuellen Rahmenbedingungen machen es dem Dow Jones Ind. derzeit nicht leicht, eine signifikante Erholung auf die Beine zu stellen. Doch einer solchen bedarf es, um eine mögliche Bodenbildung voranzutreiben. Aus charttechnischer Sicht gilt es auf der Unterseite, Rücksetzer unter die 30.000er Marke zu verhindern. Gleichzeitig muss es dem Dow Jones Ind. gelingen, über das letzte Verlaufshoch (34.400+ Punkte) vorzustoßen, um das Chartbild aufzuhellen.