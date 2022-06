Unsere letzte Kommentierung zu EUR/GBP überschrieben wir vor knapp einem Monat mit „Gelingt dem Euro die Bodenbildung?“. In den letzten Handelswochen hat sich einiges getan, wenngleich man konstatieren muss, dass die Frage noch immer nicht abschließend zu beantworten ist.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kommen wir zu den charttechnischen Aspekten bei EUR/GBP. Mitte Mai wagte der Euro einen ersten Vorstoß über den gut ausgebauten Widerstand von 0,86 GBP. In den vergangenen Wochen und Monaten scheiterten mehrere Versuche, das Widerstandscluster 0,86 / 0,87 GBP zu knacken. Der Chart offenbart die hohe Relevanz dieser Zone. Kurzum. Der Euro wagt sich derzeit erneut in Richtung 0,86 GBP vor. Doch erst ein signifikanter Ausbruch über das gesamte Widerstandscluster (0,86 GBP / 0,870 GBP) würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, sind etwaige Vorstöße auf der Oberseite ein Muster ohne Wert. Auf der Unterseite bleiben Rücksetzer im besten Fall bereits auf 0,84 GBP beschränkt. Ein Rücksetzer unter das markante März-Tief (0,822 GBP) würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.“



Bleiben wir zunächst bei den fundamentalen Aspekten. Die Bank of England drehte in der vergangenen Woche (genauer gesagt am 16.06.) noch einmal an der Zinsschraube. Die Bank of England begann bereits im Dezember vergangenen Jahres damit, die Leitzinsen anzuheben. Nach mittlerweile fünf Zinsanhebungen (Dezember, Februar, März, Mai und nun Juni) beträgt der Leitzins im Vereinigten Königreich nunmehr 1,25 Prozent. Die EZB hingegen könnte das erste Mal auf ihrer Juli-Sitzung eine Leitzinsanhebung beschließen.

Ähnlich wie die anderen Noten- und Zentralbanken versucht auch die Bank of England, den Spagat zwischen Inflationsbekämpfung und Schonung der Wirtschaft zu vollziehen. Die jüngsten britischen Wirtschaftsdaten enttäuschten. So lagen beispielsweise die in der letzten Woche vorgelegten Daten zur britischen Industrieproduktion und zum britischen BIP unterhalb der Erwartungen, was wiederum dem GBP nicht sonderlich zuträglich war.

Und so gelingt es dem Euro, weiter Druck auf das Widerstandscluster 0,86 GBP / 0,87 GBP auszuüben. Zuletzt gab es bereits einen ernstzunehmenden Versuch der Gemeinschaftswährung, das Widerstandscluster 0,86 GBP / 0,87 GBP auszuhebeln und sich so weiteres Aufwärtspotential zu eröffnen. Die Widerstandszone stellte aber ihre Hartnäckigkeit unter Beweis. Der Vorstoß verpuffte.

Kurzum. Die letzten Handelstage haben gezeigt, dass für den Euro die Luft im Bereich 0,86 GBP / 0,87 GBP dünn wird. Es gilt jedoch weiterhin: Erst ein signifikanter Ausbruch über das Widerstandscluster (0,86 GBP / 0,870 GBP) würde die Bodenbildung entscheidend voranbringen und dem Euro weiteres Aufwärtspotential in Richtung 0,89 GBP eröffnen. Um den Druck auf die Widerstandszone aufrecht zu erhalten, sollten Rücksetzer im Euro auf 0,84 GBP begrenzt bleiben. Unterhalb von 0,84 GBP würde das markante März-Tief bei 0,822 GBP in den Fokus des Handelsgeschehens rücken.