Unveränderte DAX-Woche

Die Handelswoche hat keine neuen Bewegungen per Schlusskurs gezeigt. nachdem wir zwischenzeitlich neue Monatstiefs und seit dem 8. März auch wieder einen Schlusskurs unter 13.000 Zählern verzeichneten, erholte sich der Markt wieder. So nahmen sich Minustage und Plustage nichts:

20220626 DAX Wochentage

Stärker lief die Wall Street, wo zum Beispiel der Nasdaq über 7 Prozent zulegte:

20220626 Indices Wochenvergleich

Damit könnte dort eine Bodenbildung Einzug halten.

Für den DAX müssen wir dafür noch etwas warten. Das Big Picture zeigt nach dem neuen Tief noch keine Bodenbildung an:

20220626 DAX Tageschart

An welchen Marken würde ich dies festmachen?

DAX-Ideen zum Wochenstart

Die kurzfristigen Bewegungen lassen sich als Versuch einer Bodenbildung interpretieren:

20220626 DAX 15min-Chart

Doch mit erneut tieferen Tiefs ist der Trend noch immer intakt. Ein erstes Kontra-Signal ist aus meiner Sicht erst mit Überschreitung der 13.300 und damit dem kurzfristigen Abwärtstrend sichtbar:

20220626 DAX Junientwicklung

Genau darauf achte ich zum Wochenstart nun. Ausführlich bekommst Du ein tägliches Briefing an dieser Stelle:

Deine ausführliche Markterwartungen bekommst Du täglich als E-Mail in Dein Postfach.

Zudem lade ich Dich ein, auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - mit mir und anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf und Livetrading zu folgen. Bequem über die Homepage oder per App:

FIT4FINANZEN Twitch auf der Homepage

Termine der neuen Woche

Terminlich blicken wir am Montag auf die US-Auftragseingänge und die Investitionsgüter. Am Abend spricht Christine Lagarde, ebenso wie am Dienstag.

Der Mittwoch steht im Zeichen einer Powell-Rede und des US-Bruttoinlandsproduktes.

Für den Donnerstag merken wir uns schon einmal die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland vor.

Wichtigster Termin ist am Freitag der EU-Verbraucherpreisindex und der ISM des verarbeitenden Gewerbes aus den USA.

Dies sind nur die Eckdaten im Wirtschaftskalender für die neue Woche, welche hier verzeichnet sind:

20220626 Wochentermine

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart der Woche jetzt viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

