A b s c h l u s s b e r i c h t - Im Zeichen von Nachhaltigkeit, Innovation und neuen Technologien - ILA Berlin zieht positive Bilanz (FOTO)

Berlin (ots) -



- Starke Präsenz der Bundesregierung auf der ILA

- 550 Aussteller und rund 72.000 Besucherinnen und Besucher

- Fachpublikum interessierte sich vor allem für neue Mobilität und Sicherheit

- Die nächste ILA Berlin ist für den 05.-09.06.2024 geplant



Fünf Tage war die Hauptstadtregion Hub und Austauschplattform für die Zukunft

der Luft- und Raumfahrt: Unter dem Motto Pioneering Aerospace kam die

internationale Industrie, Politik, Streitkräfte und Wissenschaft zusammen. Rund

550 Aussteller aus 29 Nationen präsentierten ein breites Spektrum an

High-Tech-Produkten sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Rund 360 Speaker

diskutierten auf fünf Bühnen die aktuellen Fragen der Luft- und Raumfahrt.

Zentrale Themen dabei waren klimaneutrales Fliegen, militärische Sicherheit und

der Nutzen der Raumfahrt für die Menschheit.





Das Interesse beim Publikum war groß - die Tickets für das Privatpublikum amWochenende waren schnell ausverkauft.Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des BDLI: "#ILA22 war Europas erste Luft- undRaumfahrtmesse seit Pandemiebeginn. Das große Interesse von Besuchern undAustellern sowie die starke Präsenz deutscher Politik und die Partnerschaft mitder Europäischen Kommission sprechen eine klare Sprache: Luftfahrt, Raumfahrtund Verteidigung sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Sie prägentagtäglich unser aller Leben und sind integraler Bestandteil. Daraus erwächstfür uns eine besondere Verantwortung. Im Sinne einer ganzheitlichenNachhaltigkeit geht es darum, wie wir die Welt von heute an die Generation vonMorgen weitergeben: ökologisch, ökonomisch und sicher. #ILA22 hat die großenFortschritte aufgezeigt, die wir hier schon erzielen: Mit Forschungen undEntwicklungen zum klimaneutralen Fliegen, mit Kommunikation und Klimabeobachtungaus dem All und mit Technologien für unsere Sicherheit und Verteidigung unsererWerte. Aber wir haben auch gesehen, dass wir noch einen weiten Weg vor unshaben. Das Motto der diesjährigen ILA bleibt daher unsere Verpflichtung für dieZukunft: Pioneering Aerospace."Martin Ecknig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin GmbH :"Nach der pandemiebedingten Pause freuen wir uns über ein starkes Comeback derILA. Die vergangenen Tage haben uns gezeigt: Die Luft- und Raumfahrt braucht denpersönlichen Austausch. Als Europas wichtigste Innovationsmesse derAerospace-Industrie hat die ILA Berlin die Branche wieder zusammengebracht -live und vor Ort am Flughafen BER, im Herzen Europas. Die ILA steht wie keineandere Veranstaltung für Innovation und neue Technologien dieser