FP Markets erhält Auszeichnung "Best Trade Execution" bei den Ultimate Fintech Awards 2022

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets feiert sein 17-jähriges Bestehen und setzt

seine Erfolgsserie mit Auszeichnung "Best Trade Execution" fort.



FP Markets (http://fpmarkets.com/) wurde bei den Ultimate Fintech Awards 2022

als "Best Trade Execution" ausgezeichnet. Die prestigeträchtige Preisverleihung

fand am letzten Abend der iFX EXPO International am Columbia Beach in Limassol

statt.





Craig Allison, Leiter der Region Europa, Naher Osten und Afrika, kommentierte:"Wir freuen uns sehr über die Anerkennung als branchenführendes Fintech fürHandelsabwicklung. Die Verleihung dieses renommierten Preises ist eineBestätigung dafür, dass unsere harte Arbeit und unser Engagement fürhervorragende Leistungen von unseren Kunden geschätzt und in der Brancheanerkannt werden. Die Auszeichnung "Best Trade Execution" würdigt und belohntdas Unternehmen, das seinen Kunden durchgängig wettbewerbsfähige Preise,schnelle Ausführung, marktführende Technologie und exzellenten Service bietet.Bei FP Markets sind wir stolz auf diese Attribute und darauf, unseren Kundenstets das ultimative Handelserlebnis zu bietenDer Ultimate Fintech Award ist eine Auszeichnung für Fintechs im Bereich desB2B- und B2C-Onlinehandels. Mit ihrer langjährigen Erfahrung im Fintech- undFinanzbereich hat Ultimate Fintech einen exklusiven Branchenmaßstab für Brokerund B2B-Dienstleister gesetzt, um Händlern und Unternehmen einen Branchenmaßstabfür die besten Unternehmen zu bieten, mit denen sie handeln und Geschäfte machenkönnen.FP Markets bietet über 10.000 Handelsinstrumente an und ermöglicht Händlern denZugang zu CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-are-cfds/) über Forex(https://www.fpmarkets.com/forex-trading/) , Indizes(https://www.fpmarkets.com/indices/) , Rohstoffen(https://www.fpmarkets.com/commodities/) , Aktien(https://www.fpmarkets.com/equities/) , Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und Kryptowährungen(https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/) . Damit ist es eines der größtenAngebote in der Branche und bietet 8 Plattformen, darunter MT4, MT5 und Iress.In den letzten 16 Jahren hat FP Markets gelernt, dass konsistent enge Spannen,schnelle Ausführung, hochmoderne Plattformen, ein umfassendes Produktangebot understklassiger Kundensupport die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, seriöseHändler für sich zu gewinnen.Hinweise für RedakteureInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein australischer, weltweit tätiger Anbieter vonDifferenzkontrakten und Devisen mit über 17 Jahren an Branchenerfahrung.- FP Markets bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0Pips und eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 auf seinem Pro-Konto.- Laden Sie FP Markets Mobile App(https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) herunter und handeln Sie auchunterwegs über verschiedene leistungsstarke Online-Plattformen wie MetaTrader4(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) , MetaTrader5(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/) , WebTrader(https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/) und Iress(https://www.fpmarkets.com/iress/) .- Der herausragende mehrsprachige 24/7-Service des Unternehmens wurde vonInvestment Trends als Heimat einiger der zufriedensten Kunden in der Brancheanerkannt und wurde von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem "TheHighest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.- FP Markets wurde in drei aufeinander folgenden Jahren (2019, 2020, 2021) beiden Global Forex Awards als " Global Forex Value Broker (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/) "ausgezeichnet.- Zudem wurde FP Markets bei den Global Forex Awards 2021 als " Best ForexTrading Experience in the EU (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/) " ausgezeichnet.- Weitere Einzelheiten zu unserem umfassenden Angebot finden Sie unterhttps://www.fpmarkets.com/ .