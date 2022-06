WDH/Mittelstand leidet unter Energiekosten und will Preise erhöhen

(Wiederholung vom Wochenende)



FRANKFURT/BERLIN (dpa-AFX) - Steigende Energie- und Rohstoffkosten werden zunehmend zur Belastung für Deutschlands Mittelständler. "Vor allem die überaus stark gestiegenen Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte sowie die anhaltenden Lieferengpässe bereiten den mittelständischen Unternehmen immer größere Sorgen und Risiken", stellten die DZ Bank und der Bankenverband BVR anhand der Ergebnisse ihrer jüngsten Mittelstandsumfrage fest, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Als Folge sieht sich die große Mehrheit der mittelständischen Unternehmen gezwungen, ihre Absatzpreise zu erhöhen."

Mehr als 80 Prozent der gut 1000 befragten Firmen - und damit so viele wie nie seit Herbst 2013, als dieses Thema erstmals in der Erhebung abgefragt wurde - machen sich wegen der extrem gestiegenen Preise für Energie und Materialien Sorgen. Seit Beginn der Umfrage im Jahr 1995 beabsichtigten den Angaben zufolge noch nie so viele Unternehmen, ihre Preise anzuheben: 69 Prozent der Mittelständler in Deutschland wollen demnach ihre Preise in den nächsten sechs Monaten erhöhen, weniger als 2 Prozent wollen sie senken.