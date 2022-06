BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Trump-Anhörungen:

"Der Justizminister, der in den USA auch Chefankläger ist, hat gewiss schon wegen geringfügigerer Vergehen ermittelt. Andererseits sind die von Trump so unique, dass es schon wieder ein Problem darstellt. . Es ist eine absurde Situation, doch es wäre eine Tragödie, wenn Trump ungeschoren davonkäme - und so womöglich 2024 ins Weiße Haus zurückkehrte. Es wäre das Ende der amerikanische Demokratie, wie wir sie kennen, und die Verwirklichung von John Adams' schlimmsten Befürchtungen. Denn auch diesen Satz hat er der Nation ins Gewissen geschrieben: "Eine verlorene Freiheit ist für immer verloren.""/yyzz/DP/nas