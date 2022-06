Am Freitag war er mit 12 904 Punkten zeitweise auf den tiefsten Stand seit März abgesackt, bevor er letztlich dank der starken Wall Street deutlich ins Plus drehte. Nach zwei sehr schwachen Wochen wurde der Kursrutsch damit zunächst aufgehalten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte an seine Stabilisierung vom Wochenabschluss anknüpfen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn ein Prozent höher auf 13 248 Punkte.

