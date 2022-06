GENOMILL BERUFT EHEMALIGE MEDIZINISCHE FÜHRUNGSKRAFT VON FOUNDATION MEDICINE UND WILL AUF DER PMWC EINZIGARTIGE DATEN PRÄSENTIEREN

BAHNBRECHENDE PRÄSENTATION DER ERSTEN ANALYTISCHEN VALIDIERUNGSDATEN FÜR DEN 30. JUNI GEPLANT

TURKU, Finnland, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Genomill, ein Präzisionsdiagnostik-Unternehmen, das sich auf die Maximierung der Next Generation Sequencing (NGS) in Flüssigbiopsien konzentriert, gibt heute bekannt, dass Mike Doherty, der ehemalige Leiter der Produktentwicklung bei Foundation Medicine, in den Verwaltungsrat des Unternehmens berufen wurde. Neben der Mitgliedschaft im Verwaltungsrat wird Mike Doherty auch als strategischer Berater fungieren, während Genomill sich auf die Kommerzialisierung seiner bahnbrechenden Technologie Geno1 vorbereitet.

„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, Mike in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heißen", sagte Kalle Koskinen, Chief Executive Officer. Mike Doherty ist ein vielseitiger und sehr erfahrener Experte auf dem Gebiet der Flüssigbiopsie, der in der Vergangenheit unter anderem Führungspositionen bei Genentech, Roche und Foundation Medicine innehatte. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit Mike den Weg für unseren zukünftigen Erfolg ebnen werden", so CEO Kalle Koskinen weiter.