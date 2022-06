Am 1. Mai 2021 unterzeichnete bp einen Abnahme-, Liefer- und Marketingvertrag mit ReGen III über den Kauf von 100 Prozent der Grundöle, die in seiner geplanten Recyclinganlage für gebrauchtes Motoröl mit einer Kapazität von 5.600 Barrel pro Tag (bpd) in Texas produziert werden sollen. Gemäß Abschnitt 13.3(b) dieses Vertrages musste ReGen III die Projektfinanzierung bis zum 31. Dezember 2021 abschließen (das „Finanzierungsabschlussdatum“). Im Dezember 2021 stimmte bp einer Verlängerung des Finanzierungsabschlussdatums vom 31. Dezember 2021 auf den 30. Juni 2022 zu.

bp ist sich der beträchtlichen Fortschritte bewusst, die ReGen III sowohl bei der Finanzierung als auch bei der technischen Entwicklung der geplanten Recycling-Anlage in Texas erzielt hat. Aufgrund des Stands der Verhandlungen mit mehreren potenziellen Finanzierungspartnern, der laufenden Due Diligence-Prozesse und des Zeitplans für den Abschluss von Front-End-Loading-(FEL-3)-Studie hat bp zugestimmt,

- das Finanzierungsabschlussdatum um neun (9) Monate vom 30. Juni 2022 auf den 31. März 2023 zu verlängern.

Über ReGen III

ReGen III ist ein Cleantech-Recycling-Unternehmen, das nachhaltigere Lösungen entwickelt, die bessere Umweltbilanzen und überzeugende Wirtschaftlichkeit aufweisen.

Im vergangenen Jahr beauftragte ReGen III die Firma Koch Project Solutions LLC („KPS“) mit der Erbringung von Projektausführungs-Managementdienstleistungen, die zur schlüsselfertigen Übergabe der neuen Anlage des Projekts in Texas führen sollen, wobei KPS die erstklassigen Technik-, Bau- und lizenzierten Lieferanten-Teams von ReGen III (PCL Industrial Construction Ltd., Koch Modular Process Systems und Duke Technologies Inc.) durch die detaillierte Planung, Errichtung und Inbetriebnahme leiten wird.