Seit Auflösung einer äußerst langwierigen Seitwärtsspanne zwischen 167,50 und 179,62 Euro Ende Januar dieses Jahres zur Unterseite, kam es erwartungsgemäß zu einem Verkaufssignal, vorläufige Ziele waren im Bereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro für das Barometer angesiedelt. Nach einem missglückten Stabilisierungsversuch an dieser Stelle drückten Verkäufer weiter aufs Gas, am Ende markierte der Euro-Bund Future bei 140,67 Euro seinen vorläufigen Tiefstkurs in diesem Jahr. In der abgelaufenen Handelswoche entschlossen sich Bullen wieder in Erscheinung zu treten und brachten dynamische Kursgewinne an glatt 149,00 Euro hervor. Damit aber nicht genug, nach technischen Maßstäben fällt jede Kursbewegung mindestens dreiwellig aus, sodass noch eine zweite Kaufwelle fehlt.

Rücksetzer interessant für Long-Einstieg

Die Tageskerze vom Freitag mahnt zu erhöhter Vorsicht, ein Doji könnte auf eine temporäre Abwärtsphase beim Euro-Bund Future hindeuten. Ziele wären in diesem Fall bei 146,21 sowie im Bereich von 144,45 Euro angesiedelt, wo es sich lohnen dürfte bei einer sich abzeichnenden Stabilisierung ein Long-Investment mit Zielen im Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 151,02 und darüber am Horizontalwiderstand gelegen um 157,33 Euro einzugehen. Das ganze Spektakel dürfte sich allerdings lediglich im Rahmen einer Konsolidierung abspielen, sämtliche Abwärtstrendverläufe blieben auch hierdurch noch unberührt. Ein eindeutig bärisches Szenario würde sich für den Future unterhalb von 140,67 Euro ergeben, Abschläge auf 138,05 und darunter 136,39 Euro kämen dann nicht mehr überraschend.