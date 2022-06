Vorbereitung der DAX-Woche

Die letzte Handelswoche konnte wenig Erkenntnisse zu einer klaren Richtung bringen. Ein neues Monatstief aber auch eine schnell Rückeroberung der 13.000 per Schlusskurs waren die Eckdaten, über die wir bereits am Sonntag sprachen. So sah die Woche im Detail aus:

20220626 DAX Wochentage

Anleger sind weiter besorgt, dass die Situation am Gasmarkt unsere Wirtschaft stark beeinträchtigt. Technisch ist daher noch kein starker Boden im DAX ausgeprägt. Das im Tageschart skizzierte Dreieck muss erneut angepasst werden:

20220626 DAX Tageschart

Dennoch kann die Suche nach einem Boden beginnen, welche wir in den kleineren Zeiteinheiten täglich auch umsetzen:

20220626 DAX 15min-Chart

An den bekannten Zielen wie Gaps würde ich zum Wochenstart auch nichts ändern. Es ginge beispielsweise konform mit der Überwindung des jüngsten Abwärtstrends im Xetra-Chartbild bei 13.300 Punkten:

20220626 DAX Junientwicklung

Wie starten wir in die neue Woche?

DAX-Ideen zum Wochenstart

Die kurzfristigen Bewegungen der Vorbörse zeigen einen Aufschlag an und damit ein erstes Signal im Endloskontrakt:

20220627 DAX Endloskontrakt Stunde

Damit schiebt sich der Index direkt zu der eben skizzierten ersten Widerstandszone, welche um 13.300 Punkte verläuft:

20220627 DAX Vorboerse

Hier entscheiden wir gleich, ob zunächst das Gap-close zu Freitag im Fokus steht oder wir diese Widerstandszone genauer testen und ggf. auch einen Squeeze darüber erleben.

Genau darauf achte ich zum Wochenstart nun. Ausführlich bekommst Du ein tägliches Briefing an dieser Stelle:

Deine ausführliche Markterwartungen bekommst Du täglich als E-Mail in Dein Postfach.

Zudem lade ich Dich ein, auf Deutschlands erstem Finanzstream-Kanal in HD - dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN - mit mir und anderen Händlern LIVE dem Handelsverlauf und Livetrading zu folgen. Bequem über die Homepage oder per App:

FIT4FINANZEN Twitch auf der Homepage

Termine am Montag

Terminlich steht heute wieder ein langer Streamplan auf dem Programm, der diese Eckpunkte für Dich enthält:

20220627 FIT4FINANZEN Streamplan

Neben dem langen Streamplan, der mit dem Livetradingroom bis ca. 16.30 Uhr geht, gibt es auch Termine aus dem Wirtschaftskalender.

Vor allem 14.30 Uhr wird spannend, wenn die Auftragseingänge in den USA vermeldet werden. 16.00 Uhr folgen die schwebenden Hausverkäufe und am Abend eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

Alle Termine sind hier mit Wertigkeit verzeichnet:

20220627 Wirtschaftsdaten

Damit wünsche ich uns zum Handelsstart der Woche jetzt viel Erfolg und freue mich, wenn Du bei mir in den weiteren Formaten vorbeischaust.

Dein Andreas Bernstein

Deine Einladung zur Trading-Community mit rund 1.500 Trader:Innen

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 72,99 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!