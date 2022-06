Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Marktbeobachter verwiesen auf die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten zum Wochenauftakt, die für eine geringere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorge. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,33 Prozent auf 147,24 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 1,46 Prozent.

Anleiheexperten der Dekabank schätzen breite Renditerückgänge wie zuletzt in der vergangenen Woche als unwahrscheinlich ein. Demnach dürfte sich die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen in der Nähe von 1,50 Prozent stabilisieren. Die straffere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und die hohe Inflation begrenze das Potenzial für weitere Rückgänge der Renditen am deutschen Rentenmarkt, hieß es im Morgenkommentar der Dekabank.