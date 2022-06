Inmitten der Diskussion über eine zu große Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China hat BMW am Donnerstag (23. Juni 2022) sein drittes Werk in Shenyang eröffnet. Mit mehr als zwei Milliarden Euro ist es die größte Investition der Münchener in dem Land bislang. Schon vor der Erweiterung war es der volumenstärkste Standort des Konzerns. Ein Drittel aller weltweit produzierten BMW-Fahrzeuge lief im Nordosten Chinas vom Band. Noch größer als in der Produktion ist die Abhängigkeit der Münchener vom Absatz in China. 2021 verkaufte BMW dort fast 40 Prozent aller Fahrzeuge weltweit. Doch nach der russischen Invasion in der Ukraine hat auch die Debatte über den starken China-Fokus der deutschen Wirtschaft an Schärfe gewonnen.

Aktuell wird also das Chinageschäft aufgrund der strikten Null-Covid-Politik der Staatsführung in Peking immer unberechenbarer, was das Risiko erhöht und dadurch auf dem Kurs lastet. Der Aktienkurs von BMW reagierte auf den Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar mit einem Kursabschlag in der Spitze von rund 26 Prozent. Im übergeordneten Kontext wurde der Mitte März 2020 startende Aufwärtstrend am 24. Februar gebrochen. Auf das partielle Tief am 7. März folgte ein Rebound im Ausmaß von 17 Prozent, wobei der Kurs einen Aufwärtstrend ausbildete und sich besser als die Benchmark DAX entwickelte. Am 3. Juni wurde ein partielles Hoch am Level von 84,57 Euro markiert. Aktuell wird der Kurs arg gebeutelt und schloss am vergangenen Freitag bei 74,94 Euro. Im Lichte aller Krisen, die auf BMW einwirken, könnte der Kurs in einem möglichen Szenario noch bis zur Unterstützung bei 70,07 Euro weiter fallen. Bei einer Betrachtung der KGVs stechen die niedrigen Werte bei BMW ins Auge. Die Marktteilnehmer gehen in der näheren Zukunft offensichtlich von einer Senkung der Gewinne ja Aktie aus.