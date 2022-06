First Hydrogen verpflichtet Tolosa als Leiter der Abteilung Antriebstechnik

Vancouver, B.C., 27. Juni 2022 – Vancouver, British Columbia – First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft, First Hydrogen Limited, Manuel Tolosa zum Leiter der Abteilung Antriebstechnik ernannt hat, mit dem Ziel, die Entwicklung von leichten Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb voranzubringen. In den letzten 16 Jahren war Manuel Tolosa bei der BMW Group (BMW) für die Entwicklung von Wasserstoff-Fahrzeugen verantwortlich, darunter auch für die Entwicklung der einzigartigen BMW iX5 Hydrogen Kleinserie. Bei First Hydrogen wird Manuel die Führung und Leitung in allen Bereichen der Antriebstechnik, Innovation und technischen Anwendung bis hin zur Produktion und Postproduktion übernehmen. Er ist für die Umsetzung der technologischen, produktbezogenen und unternehmerischen Strategie zuständig.