Rock Tech Lithium und Transamine wollen bei der Lithiumversorgung zusammenarbeiten

Gemäß der Absichtserklärung haben sich Rock Tech und Transamine darauf geeinigt, konkrete Verhandlungen über ein potenzielles Joint Venture aufzunehmen, um gemeinsam eine integrierte Lieferkette für Spodumenkonzentrat zu entwickeln, um die Lieferung von Lithiumprodukten an die europäische Elektrofahrzeug-Industrie voranzubringen. Die Laufzeit der Absichtserklärung ist zunächst bis zum 31. August 2022 befristet, kann aber im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien verlängert werden.

Dazu sagt Markus Brügmann, CEO von Rock Tech Lithium: „Die Sicherung der Lieferkette für Lithiumhydroxid für Batterien ist von entscheidender Bedeutung, da in den kommenden Jahren ein starker Anstieg der Elektrofahrzeuge in Europa erwartet wird. Mit seinem fundierten Know-how ist Transamine ein idealer Partner für Rock Tech bei der Beschaffung des für unsere Lithiumhydroxid-Konverter benötigten Rohstoffs. In Zeiten von gestörten Lieferketten würde eine Partnerschaft mit Transamine außerdem dazu beitragen, eine widerstandsfähige Versorgung unseres Betriebs zu sichern.“

Jean-Pierre Adamian von Transamine kommentiert dies wie folgt: "Seit rund 70 Jahren ist Transamine weltweit im Handel mit Nichteisenerzen und -konzentraten tätig. Das Spodumen, das für die von Rock Tech geplanten Lithiumhydroxid-Konverter benötigt wird, passt perfekt in unsere bestehenden Handelsaktivitäten. Auch im Hinblick auf eine Industrie mit niedrigem Kohlenstoff-Fußabdruck freuen wir uns , Gespräche über die Gründung eines Joint Ventures mit dem ersten europäischen Betreiber von Konvertern aufnehmen zu können, der auch recyceltes Lithiumsulfat aus dem Batterierecycling (Hydromet-Recycling der schwarzen Masse) als Ersatz für einen Teil der primären Spodumen-Ressourcen verwenden will. Denn Ziel ist es auch, bis 2030 etwa die Hälfte des benötigten Rohstoffs aus dem Recycling zu gewinnen."