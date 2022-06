Mit der Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) ging es im vergangenen Jahr steil nach unten. Verzeichnete die Aktie noch am 7.7.21 bei 105,90 Euro ein Allzeithoch, so war sie am 24.6.22 zeitweise um 80 Prozent tiefer bei 20,94 Euro zu bekommen und unterschritt somit sogar ihren Emissionspreis von 21,50 Euro aus dem Jahr 2014. Allerdings beschloss die Aktie diesen Handelstag bei 25,14 Euro. Die Senkung der Jahresprognose für das laufende Jahr löste den Kursrückgang in der vergangenen Woche aus.

Obwohl die Experten von Goldman Sachs in einer neuen Analyse wegen der Gewinnwarnung ihr Kursziel von 65 auf 40 Euro reduziert hatten, bekräftigten sie ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Risikobereite Anleger, die der nunmehr als stark unterbewertet eingeschätzten Zalando-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder eine Kurserholung auf 30 Euro zutrauen, könnten nun eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.