Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.06.2022

Kursziel: 10,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Stellantis beteiligt sich an Lithiumhersteller Vulcan Energy - Positiver Newsflow für Rock Tech erwartet



Vulcan Energy hat am Donnerstag die Beteiligung des Autobauers Stellantis an dem Lithiumhersteller vermeldet. Wir sehen hierdurch die Equity Story von Rock Tech Lithium gestärkt und sind der Meinung, dass dies positiven Newsflow in Bezug auf den Projektfortschritt von Rock Tech zur Folge haben wird.



Hintergrund der Beteiligung: Vulcan Energy plant die Errichtung einer Produktion von Lithiumhydroxid in Deutschland. Bereits im November 2021 wurde die Unterzeichnung eines Abnahmevertrages zwischen Vulcan Energy und Stellantis ab 2026 über fünf Jahre vermeldet. Der Autobauer Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, JEEP) zeichnet nun eine Kapitalerhöhung über 50 Mio. Euro und wird mit ca. 8% der Stimmrechte ein bedeutender strategischer Investor von Vulcan Energy. Zudem verlängerten die Parteien den bestehenden Abnahmevertrag für Lithiumhydroxid auf nunmehr zehn Jahre. Das Kapital soll nach Angaben von Vulcan Energy in die weitere Erschließung der Explorations- und Produktionsstätte in Deutschland investiert werden. Das Investment von Stellantis ist die erste bekannte Direktbeteiligung an einem börsengelisteten Lithiumhersteller durch einen OEM.

Implikationen für Rock Tech: Neben den zahlreichen bekannten Projekten zur Lithiumproduktion sind die Projekte von Vulcan Energy und Rock Tech sehr vergleichbar. So plant auch Rock Tech die Errichtung einer Produktion für Lithiumhydroxid in Deutschland mit Produktionsbeginn in 2024. Hiermit tragen beide Unternehmen zur Reduzierung der Abhängigkeit von Lithiumlieferanten aus China bei, wo sich aktuell der wesentliche Anteil der globalen Lithiumproduktion befindet. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen zwischen der EU und China gehen wir daher von politischen Impulsen für eine Lithiumproduktion in Europa aus, was sich u.E. positiv auf Rock Tech auswirken wird. Die Bekanntgabe der Beteiligung von Stellantis erhöht u.E. weiterhin sowohl die Abschlusschancen bei der Finanzierung der Produktionsanlagen als auch von Lithiumabnahme- und lieferverträgen für Rock Tech. Außerdem ist eine Beteiligung eines Automobilunternehmens an Rock Tech nach dem Vorbild von Vulcan Energy/Stellantis u.E. nicht ausgeschlossen. Wir halten kurzfristigen Newsflow mit Blick auf diese strategischen bedeutsamen Faktoren für denkbar.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 10,50 Euro