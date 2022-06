Sowohl Nasdaq als auch der Dow Jones mit einer starken Erholung in der letzten Woche - haben die Aktienmärkte nun einen Boden ausgebildet? Oder war das nur ein weiterer "dead cat bounce"? Vor allem am Freitag stiegen die Kurse vin Dow Jones und Nasdaq - man hofft, dass die Fed früher stoppt mit der Anhebung der Zinsen, weil aufgrund der Abkühlung der Wirtschaft auch die Inflaton ihr Hoch erreicht habe. Aber all das ist bisher nur Hoffnung - solange die Inflation über 5% bleibt (was vor allem wegen der Benzinpreise in den USA noch länger der Fall sein dürfte), wird die Fed weiter aggressiv die Inflation bekämpfen. Sagen wir es so: dieser dead cat bounce hat noch Potential aufgrund des baldigen Quartalsendes und der saisonal günstigen Periode bis Mitte Juli - aber mehr wohl auch nicht..

