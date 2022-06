Niedrigster Schweinebestand seit der deutschen Vereinigung / Rund 1 900 weniger schweinehaltende Betriebe als vor einem Jahr

WIESBADEN (ots) - Zum Stichtag 3. Mai 2022 wurden nach vorläufigen Ergebnissen

in Deutschland 22,3 Millionen Schweine gehalten. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, ist das der niedrigste Schweinebestand seit der

deutschen Vereinigung im Jahr 1990. Damals wurden noch 30,8 Millionen Schweine

gehalten. Gegenüber der Viehbestandserhebung zum Stichtag 3. November 2021 sank

die Zahl der Schweine um 6,2 % oder 1,48 Millionen Tiere. Dies ist der dritte

deutliche Rückgang in Folge. Verglichen mit dem Vorjahreswert vom 3. Mai 2021

ist der Bestand um 9,8 % oder 2,42 Millionen Tiere zurückgegangen.



Für die einzelnen Tierkategorien der Schweinehaltung ergibt sich folgendes Bild:

Zum Stichtag 3. Mai 2022 wurden 10,3 Millionen Mastschweine in Deutschland

gehalten, das waren 6,7 % beziehungsweise 735 800 Tiere weniger als ein halbes

Jahr zuvor. Auch die Zahl der Jungschweine bis unter 50 Kilogramm Lebendgewicht

ging deutlich um 10,1 % (423 000 Tiere) auf 3,8 Millionen Tiere zurück. Die Zahl

der Zuchtsauen verringerte sich im Vergleich zu November 2021 um 6,2 %

beziehungsweise 98 700 auf 1,5 Millionen Tiere.