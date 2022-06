Multinationale deutsche Unternehmensgruppen erwirtschafteten weltweit 360 Milliarden Euro im Jahr 2018

WIESBADEN (ots) -



Multinational tätige deutsche Unternehmensgruppen haben im Jahr 2018 weltweit

insgesamt 360 Milliarden Euro vor Steuern erwirtschaftet. Dies geht aus der

Auswertung der länderbezogenen Berichte (Country-by-Country-Reports) der

Unternehmensgruppen hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) erstmals

veröffentlicht.





Für das Jahr 2018 wurden die Berichte von 387 meldepflichtigen deutschenUnternehmensgruppen ausgewertet. Diese Unternehmensgruppen hatten 15 714Tochterunternehmen in Deutschland und weitere 33 742 Tochterunternehmenweltweit. Davon waren 18 710 Tochterunternehmen innerhalb Europas (ohneDeutschland) ansässig. Nach Staaten waren die meisten Tochterunternehmenaußerhalb Deutschlands in den Vereinigten Staaten (4 282), im VereinigtenKönigreich (2 567), Frankreich (1 650), China (1 646) und den Niederlanden (1556) vertreten. Im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine rücktezuletzt auch die wirtschaftliche Tätigkeit deutscher Unternehmen in derRussischen Föderation in den Fokus: Die erfassten Unternehmensgruppen hatten 531Tochterunternehmen in Russland. Zum Vergleich: In der Ukraine waren dieUnternehmensgruppen mit 160 Tochterunternehmen aktiv.Der überwiegende Anteil der Tochterunternehmen war im Verarbeitenden Gewerbe(43,7 %) tätig. Die Schwerpunkte der übrigen Tochterunternehmen verteilten sichauf die Wirtschaftszweige "Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichenund technischen Dienstleistungen (13,5 %)", "Handel; Instandhaltung undReparatur von Kraftfahrzeugen" (10,4 %), "Erbringung von Finanz- undVersicherungsdienstleistungen" (10,0 %) und auf übrige Wirtschaftszweige (22,5%).Unternehmensgruppen erzielten weltweit Umsatzerlöse in Höhe von 4,6 BillionenEuroWeltweit beschäftigten die erfassten multinationalen deutschenUnternehmensgruppen 9,5 Millionen Personen, davon 4,2 Millionen in Deutschland.Dabei wiesen die Unternehmensgruppen weltweit Umsatzerlöse von 4,6 BillionenEuro aus, davon 2,14 Billionen Euro in Deutschland. Die weltweitenJahresergebnisse vor Steuern beliefen sich auf 359,2 Milliarden Euro, davonwurden 163,3 Milliarden Euro in Deutschland erwirtschaftet. HoheJahresergebnisse vor Steuern erzielten die multinationalen deutschenUnternehmensgruppen auch in den Vereinigten Staaten (34,7 Milliarden Euro), denNiederlanden (24,5 Milliarden Euro) und China (22,1 Milliarden Euro). Im