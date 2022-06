Hamburg (ots) - Bezahlbar, zielgruppengerecht, soziales Umfeld: Quantum hat ein

eigenes Bewertungssystem für soziale Immobilien entwickelt. Fünf Kriterien

sollen die soziale Nachhaltigkeit von Immobilien messbar machen - und damit eine

Lücke in der Immobilienbranche schließen.



Was macht eine Immobilie eigentlich sozial? Bisher fehlt der Immobilienbranche

ein einheitliches Klassifizierungssystem, um die zweite Dimension von ESG

wirklich messbar zu machen. Quantum möchte diese Lücke schließen und hat ein

eigenes Bewertungssystem für sozial nachhaltige Immobilien entwickelt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fünf Kriterien sollen die soziale Nachhaltigkeit von Wohnimmobilien messbarmachen:1. Bezahlbarer Wohnraum: Der Bedarf an bezahlbahrem Wohnraum übersteigt dasAngebot insbesondere in den Großstädten bei Weitem. Gleichzeitig steigen diePreise im günstigen Marktsegment stark. Entscheidend ist daher, dass einmöglichst großer Anteil an geförderten oder (freiwillig) mietpreisgedämpftenWohnungen zur Verfügung steht und für alle zugänglich ist. Letzteres kann sozialnachhaltig gestaltet werden, indem festgelegte, transparente Kriterien undweniger diskriminierungsanfälligere Formen der Wohnungsvergabe eingesetztwerden.2. Zielgruppenadäquater Wohnraum: Das bestehende Wohnungsangebot entsprichtnicht mehr den Anforderungen der immer vielfältiger werdendenHaushaltsstrukturen. Es fehlen vor allem kleine Wohnungen für Single-Haushalte,familiengerechter Wohnraum und barrierearme bzw. -freie Wohnungen für Ältere.Ein Wohninvestment kann zu einer stärkeren Passgenauigkeit des Wohnungsbestandsbeitragen, indem eine entsprechende Mischung an Wohnungsgrößen und -grundrissenangeboten wird.3. Soziale Nachbarschaft: Sozial nachhaltiges Agieren auf den Wohnungsmärktensollte darauf abzielen, stabile Nachbarschaften in den Wohnquartieren zuschaffen und zu erhalten. Dabei können vielfältige Wohnungsgrößen undunterschiedliche Mietpreishöhen für eine soziale Mischung sorgen. Auch dasWohnumfeld mit seiner Infrastruktur beeinflusst das soziale Leben in derNachbarschaft. Daher gilt es, Orte für Begegnung und Interaktion zu schaffen(u.a. Spielplätze), Bewohner umfassend zu beteiligen oder auch einQuartiersmanagement zu implementieren.4. Soziale Nutzungen: Immobilien und Quartiere sollten die soziale Teilhabeunterschiedlicher Bevölkerungsgruppen fördern. Dies kann vor allem durch sozialeEinrichtungen, wie Bildungs- und Kultureinrichtungen oderFürsorge-Dienstleistungen, geschehen. Darüber hinaus kann durch mietreduzierteFlächen das Angebot sozialer Einrichtungen zusätzlich gefördert werden.5. Gesundes Wohnumfeld: Sowohl die natürliche als auch die bauliche Umwelt haben