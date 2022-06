Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Microsoft-Aktie (ISIN: US64110L1061) in einer Erholung innerhalb einer Korrektur. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Microsoft-Aktie markierte am 22. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 349,67 USD. Seit diesem Hoch befindet sie sich in einer Korrektur. Diese spielt sich seit 29. Dezember 2021 in einem Trendkanal ab. Am 14. Juni 2022 setzte der Wert auf der Unterkante des Trendkanals auf und markierte das bisherige Korrekturtief bei 241,51 USD. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie und nähert sich aktuell dem Abwärtsgap vom 10. Juni zwischen 260,58 USD und 264,63 USD an. Gestern gelang der Ausbruch aus einem kleinen 1-2-3-Boden.