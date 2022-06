Simon-Kucher & Partners veröffentlicht ESG Bericht 2021

Köln/Bonn (ots) - In ihrem globalen ESG (Environmental Social Governance)

Bericht - erstellt gemäß der Global Reporting Standards (GRI) - informiert die

Strategie- und Marketingberatung über ihre globalen und lokalen Initiativen in

den Bereichen Soziales, Umwelt und Unternehmensführung und skizziert ihren Weg

hin zu einem nachhaltigen Unternehmenswachstum.



Andreas von der Gathen, CEO von Simon-Kucher, betont die Bedeutung von ESG:

"Gemeinsam als Team konnten wir im Jahr 2021 dank unseres außergewöhnlichen

Wachstums ein Rekordjahr erzielen. Aber wir wissen auch, dass damit auch unsere

Verantwortung wächst - gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und der

Welt, in der wir leben. Wir sind davon überzeugt, dass in Zukunft Wachstum und

Nachhaltigkeit aufeinander aufbauen und haben uns deshalb zum Ziel gesetzt,

Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsstrategie zu integrieren. Wir verstehen, dass

Erfolg eng mit einer positiven Auswirkung auf die Umwelt und die Gesellschaft

verbunden ist, und wir werden uns bei Simon-Kucher auch weiterhin voll und ganz

dafür einsetzen, unsere ökologische und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt

zu stellen."