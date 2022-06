Charge Amps: “Umstieg auf Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten”

Charge Amps ist ein schwedischer Hersteller von intelligenten und nachhaltige Ladestationen und spezieller Cloud-Software für den Einsatz in Haushalten, Büros und öffentlichen Einrichtungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mittlerweile 15 Länder und konnte im vergangenen Jahr den höchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte verzeichnen. Wir sprachen mit dem CEO Anders Bergtoft.

Bild: Anders Bergtoft Bildquelle: Charge Amps Maria Cruseman

Lieferengpässe und der Ukraine-Krieg bremsen aktuell den Markt für Elektromobilität. Wie wirken sich diese Entwicklungen auf Ihr Geschäft aus?

Die aktuelle globale politische und wirtschaftliche Lage ist selbstverständlich alles andere als unproblematisch, und auch wir spüren zu einem gewissen Ausmaß die Auswirkungen. Dennoch ist der Umstieg auf Elektromobilität nicht mehr aufzuhalten. Allein wenn wir sehen, dass immer mehr Menschen den Kauf eines Elektroautos in Betracht ziehen und in Deutschland im vergangenen Jahr mehr Pkw mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen wurden als jemals zuvor, ist die Richtung trotz aktueller Krise klar. Die anhaltend hohen Spritpreise dürften diesen Trend mittel- und langfristig befördern und somit auch positive Effekte für unser Geschäft haben. Zusätzlich sind wir im Markt für Ladestationen besser aufgestellt, da die Herstellung von Charge Amps-Produkten größtenteils in Schweden erfolgt und unsere Ladestationen aus recyceltem Aluminium hergestellt werden. Das macht uns im Gegensatz zur Konkurrenz unabhängig von Lieferengpässen und Rohstofflieferungen z.B. aus Ländern wie Russland.

Die staatliche Förderbank KfW kritisierte neulich das “Gießkannenprinzip” beim Ausbau der E-Ladestationen in Deutschland. Teilen sie diese Einschätzung?

Wir bewerten dies ähnlich wie die KfW. Öffentliche Ladestationen für Elektroautos sind vor allem in Ballungsräumen sinnvoll, weil zum einem die Nachfrage durch die Bevölkerungsdichte größer ist und hier Lücken geschlossen werden sollten, zum anderen, weil die Installation von privaten Ladestationen im städtischen Raum regulatorisch deutlich komplizierter ist. Grundsätzlich gilt: eine Ladestation sollte dort stehen, wo der Großteil der Ladevorgänge stattfindet. Das ist für die meisten das eigene Zuhause oder eben auf der Arbeit. Insofern sehen wir die Entscheidung der Bundesregierung, private Wallboxen nicht mehr zu fördern, als kontraproduktiv. Speziell im ländlichen Raum, wo die Distanzen länger sind und es mehr Vorbehalte gegenüber der E-Mobilität gibt, geht es darum, dass die Ladestationen an die Häuser kommen.

Der Ausbau der E-Ladestationen gestaltet sich in Deutschland schwierig. Wie verlief für Sie das bisherige Deutschlandgeschäft seit der Expansion im Jahr 2021?

Wir wurden vom Markt hierzulande sehr positiv aufgenommen und können nach einem Jahr sagen, dass wir uns auf einem sehr guten Weg befinden und stetig weiter wachsen. Man merkt, dass die Deutschen einen hohen Anspruch an Design, Funktionalität und Bedienungsfreundlichkeit haben. Genau nach diesen Kriterien produzieren wir seit 2012 unsere Produkte.

Wie sehen Sie ihre Chancen für einen Markt, der hierzulande voller Konkurrenz ist?

Wir sehen uns sehr gut aufgestellt und sind wettbewerbsfähig, weil wir ein Premium-Produkt anbieten, dass sich von der Konkurrenz in mehrerlei Hinsicht abgrenzt. Unser Anspruch ist es ein Produkt zu vertreiben, dass Klasse und hohe Qualitätsstandard hat und durch schwedisches Design und Funktionalität eine Augenweide für jeden ist und “value for money” schafft. Unsere Produkte werden im Gegensatz zu Plastik aus recyceltem Aluminium hergestellt - sie sind insofern nicht nur nachhaltig, sondern auch robust und langlebig.

Planen Sie in Zukunft weitere Neuerungen (Produkte, etc.) für Ihr Geschäft?

Zu Erweiterung unseres Produktportfolios möchten wir aktuell keine Angaben machen. Grundsätzlich gilt für uns, dass wir stetig daran arbeiten, unseren Kunden den besten Service zur höchsten Qualität im aktuellen Portfolio anzubieten.