DAX erreicht 10er-EMA im Tageschart

Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Montag im Bereich von 13.300 Punkten höher und hat damit das noch offene Gap bei 13.273 Punkten wieder geschlossen. Im Bereich um 13.300 Punkte befindet sich auch der 10er-EMA im Tageschart.

Der DAX befindet sich aktuell aber lediglich in einer Erholung und nicht in einem Trendwechsel, solange der 50er-EMA im Monatschart bei 13.390 Punkten nicht überschritten wird. In der Folge der aktuellen Erholung ist dann eher mit wieder fallenden Kursen Richtung 12.500 Punkte zu rechnen.