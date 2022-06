KI-Chiphersteller Hailo und Renesas arbeiten in Zukunft zusammen, um Automotive-Kunden einen nahtlosen Übergang von Fahrerassistenzsystemen hin zum automatisierten Fahren zu ermöglichen

TEL AVIV, Israel, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Hailo, ein führender Hersteller von Chips im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI), gab heute seine Zusammenarbeit mit Renesas, einem führenden Anbieter moderner Halbleiterlösungen, bekannt. Ziel der Kollaboration ist die Bereitstellung einer leistungsstarken und energieeffizienten Prozessorlösung für Fahrerassistenzsysteme (FAS) und automatisiertes Fahren (AF). Die gemeinsame Lösung von Hailo und Renesas wird den Einsatz hochentwickelter Fahrerassistenzsysteme in Fahrzeugen aller Art erleichtern.

Die Kombination des für eine starke Beschleunigung von neuronalen Netzwerken (NN) entwickelten Hailo-8 Prozessors und dem leistungstarken Renesas R-Car V3H & R-Car V4H Systems-on-Chip (SoC) ermöglicht robuste, skalierbare, effiziente und kostengünstige FAS-Lösungen für zonale und zentrale Steuergeräte im Fahrzeug. Die Lösungen sind für eine breite Palette von FAS-Funktionen skalierbar, von FAS L2+ bis hin zu L4 AF-Funktionen, die viele Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) erfordern und das bei gleichzeitig erstklassigen TOPS/Watt-Werten.

„FAS- und AF-Funktionen haben sich bei der Vermeidung von Unfällen und der Rettung von Menschenleben als sehr hilfreich erwiesen. Allerdings hatten Automobilhersteller aufgrund technologischer Herausforderungen bislang große Schwierigkeiten damit, solche fortschrittlichen Funktionen bei Fahrzeugen unterhalb der Oberklasse anbieten zu können", sagte Orr Danon, CEO und Mitbegründer von Hailo. „Gemeinsam mit Renesas bieten wir eine Lösung an, die dazu beiträgt, FAS zu demokratisieren, so dass immer mehr Autofahrer in den Genuss dieser Vorteile kommen können. KI wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Straßen noch sicherer zu machen, und mit Hilfe von Branchenführern wie Renesas, die uns bei Innovationen unterstützen, werden wir das Autofahren sowohl sicherer als auch erschwinglicher machen."

„Automobilhersteller benötigen skalierbare Lösungen für FAS und AF, um die Softwareentwicklung zu optimieren", erklärt Yusuke Kawasaki, Director, Automotive Digital Products Marketing Division bei Renesas. „Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden dank unserer Zusammenarbeit mit Hailo und seiner beachtlichen KI-Expertise die Performance der R-Car-Plattform auf einfache Weise erweitern können, um FAS/AF-Funktionen in verschiedene Fahrzeugklassen flexibel und schnell zu integrieren."