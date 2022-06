Deutsche Teilkauf launcht KI-basierte Bewertungsplattform für Immobilien (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Teilkauf GmbH launcht die erste Co-Ownership

Intelligence Platform (CIP). Auf Basis einer KI-gestützten Technologie

ermöglicht die Plattform, die Wertentwicklung von Immobilien vorherzusagen und

Immobilieneigentümern, den Wert ihrer Immobilie in Echtzeit zu bestimmen.



Die Deutsche Teilkauf GmbH hat ihre KI-basierte Co-Ownership Intelligence

Platform (CIP) freigeschaltet. Basierend auf 18 neuronalen Netzen berechnet die

CIP auf Basis vieler Millionen Datenpunkte innerhalb von Sekunden den Wert einer

Immobilie. Die Plattform liefert damit verlässliche Prognosen auf

Gutachterniveau. Zudem wird die Wertentwicklung für mehr als zehn Jahre

ermittelt.





Die Deutsche Teilkauf wird ihre Plattform kontinuierlich mit weiterenDatenpunkten speisen und um neue, auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitteneFunktionen erweitern. So werden etwa bei Bedarf die Potenziale energetischerSanierung aufgezeigt. Über das Kundenportal des Unternehmens werdenImmobilieneigentümer gleichzeitig Schritt für Schritt durch den Verkaufsprozessbegleitet. Ein digitaler Dokumentenservice unterstützt Kunden dabei, allerelevanten Unterlagen anzufordern und hochzuladen. Statusrelevante Inhaltewerden prominent kommuniziert, so dass die meisten Fragen jederzeitselbstständig geklärt werden können und der Ablauf des Teilverkaufs auf dieseWeise transparenter gestaltet und beschleunigt wird."Unsere Plattform ist die optimale, rein digitale Teilverkaufs-Lösung. Kundenprofitieren von exzellenten Sicherheitsstandards, personalisierter Kommunikationund einem zielgruppengerechten Workflow", sagt Marian Kirchhoff, Geschäftsführerder Deutschen Teilkauf.Im März 2022 wurde die Deutsche Teilkauf für die Entwicklung ihrer Plattform mitdem PropTech Germany Award 2022 in der Kategorie "Finanzieren, Bewerten &Investieren" ausgezeichnet."Diese Bewertungsplattform ist außer Konkurrenz am deutschen Markt. DasKI-basierte Verfahren liefert Prognosen auf Gutachterniveau und somitsignifikanten Mehrwert bei Ankäufen sowie der Portfoliobewertung der DeutschenTeilkauf. Die Qualität und Prognosestärke der Plattform wird das Vertrauen vonBanken und Investoren in unser Unternehmen weiter erhöhen", sagt Hans-PeterKneip, CFO der Deutschen Teilkauf.Über die Deutsche TeilkaufDie 2020 gegründete Deutsche Teilkauf ermöglicht es Immobilieneigentümern, einenTeil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestandfinanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihremZuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage.Das Unternehmen garantiert seinen Kunden ein lebenslanges Nießbrauchrecht, daserstrangig auf den gesamten Grundbesitz ins Grundbuch eingetragen wird. EinDurchführungsentgelt bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie wird seitensder Deutschen Teilkauf nicht erhoben. Das TÜV- & Dekra-zertifizierte Unternehmenwurde im April 2022 mit dem "REAL PropTech Germany Award" in der Kategorie"Finanzieren, Bewerten & Investieren" ausgezeichnet. Vertreten wird dasUnternehmen durch die Geschäftsführer Marian Kirchhoff, André Dölker undHans-Peter Kneip.Weitere Informationen: http://www.deutsche-teilkauf.dePressekontakt:Eva-Julia DichterDeutsche Teilkauf GmbHHohenzollernring 79-83 50672 Kölnmailto:dichter@deutsche-teilkauf.deTel.: +49 (0) 221 718 29 763Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158998/5258090OTS: Deutsche Teilkauf GmbH