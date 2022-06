Die Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten Newmont Corp. sucht noch immer einen tragfähigen Korrekturboden. Der Ende Mai zu beobachtende Versuch, die Widerstandszone 70 US-Dollar / 71 US-Dollar zurückzuerobern und so eine mögliche Bodenbildung voranzutreiben, schlug fehl…

Kommen wir auf Newmont Corp. zurück. In unserer letzten Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Noch notiert die Aktie unterhalb der wichtigen Zone 70 US-Dollar / 71 US-Dollar. Die Erholung ist somit noch immer mit Vorsicht zu genießen. Ein signifikanter Ausbruch über die 71 US-Dollar würde allerdings die Karten dann noch einmal neu mischen und der Erholung deutlich mehr Relevanz verleihen. Obacht ist allerdings geboten, sollte Newmont Corp. nun doch noch einmal unter die 65 US-Dollar zurücksetzen müssen.“



Newmont Corp. befindet sich derzeit in einer schwierigen charttechnischen Lage. Die wichtige Unterstützung von 65 US-Dollar mit der dort verlaufenden 200-Tage-Linie wurde „aufgeweicht“ und temporär unterschritten. Die nicht minder wichtige Unterstützung von 60 US-Dollar ist allerdings nach wie vor intakt, sodass sich in diesem Bereich unverändert die Möglichkeit bieten würde, einen Boden auszubilden.

Kurzum. Investoren geben sich in Bezug auf den Goldmarkt zurückhaltend. Der Goldpreis sieht sich einem ambivalenten Umfeld gegenüber. Die Produzenten hatten bereits in den zurückliegenden Monaten mit einem starken Kostendruck zu kämpfen. Die anstehende Berichtssaison für das zweite Quartal dürfte vor diesem Hintergrund bereits ihre Schatten vorauswerfen. Die Bodenbildung bei Newmont Corp. könnte noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ein erster Achtungserfolg wäre ein Comeback der Aktie oberhalb von 71 / 70 US-Dollar. Sollte es nun allerdings unter die 60 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.