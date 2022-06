Erholungsphasen, aber keine Trendwende

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erhebliche Schwankungen verzeichnet. Nach einem festeren Wochenauftakt ging es im weiteren Verlauf teils steil abwärts, bevor am Freitag eine Erholung einsetzte. Die Gründe für die zeitweilig erheblichen Verluste waren die seit geraumer Zeit bekannten Belastungsfaktoren „Zins- und Inflationssorgen“ sowie „Rezessionsängste“. Letztere erhielten in der vergangenen Woche durch teils unterhalb der Prognosen ausgefallene Konjunkturdaten zusätzliche Nahrung. So enttäuschten sowohl die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA als auch der Ifo-Geschäftsklimaindex die Erwartungen der Marktteilnehmer. Mit Blick auf die Unternehmensseite belasteten sowohl Prognosesenkungen als auch Analystenurteile. Für Auftrieb sorgten dagegen in erster Linie gute Vorgaben der US-Börsen, die zuletzt noch stärker als üblich als richtungsweisend angesehen wurden, wie ein Beobachter feststellte. Analysten verwiesen allerdings darauf, dass angesichts der allgemeinen Lage auch Erholungsphasen ihrer Meinung nach keine generelle Trendwende darstellten. Wir stellen den Marktkommentar von Robert Ertl, Börse München, vor.