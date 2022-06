Das noch als Börsenneuling einzustufende Wertpapier von Daimler Truck hatte noch Anfang dieses Jahres einen echten Höhenflug erlebt, musste aber im Zuge des Ausbruchs des Ukraine-Krieges im Februar deutliche Verluste hinnehmen, Abschläge auf 20,28 Euro sind bis Anfang März zustande gekommen. Von diesen Tiefs aus konnte sich das Papier zuletzt allerdings erfolgreich lösen und in den Bereich von 30,00 Euro bis Anfang dieses Monats zulegen. Die aktuell laufende Abwärtsbewegung präsentiert sich bislang als bullische Flagge und fällt zudem nur dreiwellig aus. Dies untermauert eine Konsolidierung, ein Ausbruch über den Abwärtstrend wäre sehr wünschenswert für die Bestätigung eines potenziellen Kaufsignals.

Käufer wittern ihre Chance

Aktuell versucht sich die Daimler Truck-Aktie an einem Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bestehend seit Anfang dieses Monats, ein erfolgreicher Tagesschlusskurs oberhalb der Kursmarke von 27,35 Euro dürfte nach charttechnischer Auswertung ein Kaufsignal zunächst in den Bereich von 28,15 und darüber schließlich 30,00 Euro generieren können. Erweiterte Ziele können sogar um 33,82 Euro für die Aktie bei entsprechender Kaufstärke abgeleitet werden. Unterhalb von rund 25,00 Euro dürfte Daimler Truck allerdings in unruhiges Fahrwasser geraten, dies würde nämlich die laufende Konsolidierung in eine Korrektur überführen und würde anschließendes Korrekturpotenzial an 23,03 Euro eröffnen.