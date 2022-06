New Normal? Viele Mittelständler verunsichert die Arbeitswelt der Zukunft

Freiburg (ots) - Eine aktuelle Studie der Haufe Group zeigt, dass viele

mittelständische Unternehmen nicht wissen, wie sie auf die Anforderungen der

veränderten Arbeitswelt reagieren sollen



Eine Vielzahl der mittelständischen Unternehmen in Deutschland hat auch zwei

Jahre nach der Corona-Pandemie noch kein Konzept für Home-Office oder Remote

Work. Das geht aus der aktuellen Studie mit dem Titel "Arbeitswelt der Zukunft

im Mittelstand" hervor, die das Marktforschungsunternehmen Kantar im Auftrag der

Haufe Group im Mai 2022 durchgeführt hat. Zwar haben sich die meisten der

befragten Unternehmen durchaus Gedanken über künftige Regelungen zu Hybrid Work

gemacht, und mehr als die Hälfte hat auch bereits konkrete Konzepte erarbeitet.

Mehr als ein Viertel der Befragten geben zudem an, dass in ihrem Unternehmen

konkrete Konzepte umgesetzt werden. Das heißt aber keineswegs, dass diese

Unternehmen auch auf die neuen Arbeitsformen setzen. Manche kehren zur

Präsenzpflicht zurück, andere stellen eher willkürliche Regeln auf. In vier von

zehn Unternehmen sind noch gar keine Regelungen getroffen oder kommuniziert

worden, oder es existieren allenfalls erste Überlegungen.